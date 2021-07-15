"Деньги" пришли судье Дзержинского районного суда Игорю Семиряду. Он об этом рассказал в заявлении в высший совет правосудия 14 июля.

Другой случай Судья из Харьковщины пожаловался на СМС с обвинениями в коррупции: что ему пришло

Пообещали впоследствии повторить

17 июня этот судья получил на рассмотрение исковое заявление Харьковводоканала к абоненту. Там говорилось о взыскании задолженности. Служитель фемиды открыл производство и назначил заседание 29 июня.

Уже 12 июля в суд по почте поступила просьба оставить это дело без рассмотрения. В прикрепленном конверте были копии 100-долларовых купюр.

Учитывая безосновательность правовых требований, прошу принять этот небольшой подарок, что в конверте, а после вынесенного постановления об оставлении без рассмотрения или закрытия производства, я передам такой подарок еще,

– написал автор этого ходатайства.

Судья отметил, что получил это уведомление после оглашения приговора. Однако такие действия ответчика он расценивает как вмешательство в правосудие. Поэтому мужчина попросил Высший совет принять меры по обеспечению независимости и авторитета судей.

Обратите внимание! 17 мая сообщили, что в Одессе стреляли в кабинет главы суда, где оглашали приговор активисту Сергею Стерненко. Впоследствии судья Сергей Кичмаренко обратился в Высший совет правосудия по этому инциденту.