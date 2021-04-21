Неизвестный 20 апреля сообщил в полицию Харькова, что на территории Сумского рынка заложена взрывчатка. После детальной проверки помещений, которая длилась целый день, правоохранители не нашли опасных устройств.

Речь идет о большой площади рынка и улице Культуры в самом центре города. Информацию о взрывных устройствах проверяли кинологи, следователи и работники взрывотехнического управления.

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Как проходила проверка

Полицейские детально проверили:

более 12 тысяч квадратных метров помещений;

200 квадратных метров прилегающей территории;

эвакуировали 400 человек.



Пустые ряды Сумского рынка во время проверки / Фото Нацполиция

Кроме правоохранителей на место происшествия прибыли другие спецслужбы.

Ситуация глазами работников рынка: видео

Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.

Возле Сумского рынка: как реагируют водители – видео

Между людьми ходила информация, будто это учебная тревога. Но в полиции эту информацию опровергли.

Обратите внимание! Правительство страны усилило ответственность за фейковые минирования. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание – от 2 до 6 лет тюрьмы.