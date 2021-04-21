На Сумском рынке в центре Харькова искали взрывчатку: эвакуировали несколько сотен человек
Неизвестный 20 апреля сообщил в полицию Харькова, что на территории Сумского рынка заложена взрывчатка. После детальной проверки помещений, которая длилась целый день, правоохранители не нашли опасных устройств.
Источник:Нацполиция
Речь идет о большой площади рынка и улице Культуры в самом центре города. Информацию о взрывных устройствах проверяли кинологи, следователи и работники взрывотехнического управления.
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Как проходила проверка
Полицейские детально проверили:
- более 12 тысяч квадратных метров помещений;
- 200 квадратных метров прилегающей территории;
- эвакуировали 400 человек.
Пустые ряды Сумского рынка во время проверки / Фото Нацполиция
Кроме правоохранителей на место происшествия прибыли другие спецслужбы.
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Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.
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