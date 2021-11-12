В Харькове связали и обокрали тяжелобольную женщину, которая собирала деньги на лечение

В Харькове обокрали тяжелобольную женщину, которая собирала деньги на лечение. У нее забрали не только крупную сумму денег, но и драгоценности. Во время грабежа потерпевшую для запугивания связали.

Правоохранители впоследствии задержали злоумышленников, и они предстанут перед законом. Подробнее об этой истории рассказали 12 ноября.

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Угрожали женщине расправой

52-летняя женщина сама сообщила об этом преступлении еще вечером 5 октября. После этого сразу началось расследование.

Правоохранители установили, что злоумышленники в тот день пробрались в квартиру женщины на улице Бассейная. Они пришли туда в балаклавах и отжали пластиковые двери частного дома.

После этого связали хозяйку строительным хомутом и начали чинить разбой. Они угрожали несчастной женщине физической расправой, чтобы она отдала все ценные вещи. Когда им это удалось, люди в масках скрылись с места преступления.

Чем они завладели:

30 тысяч злотых;

500 долларов;

ювелирными изделиями.

Деньги и драгоценности похитили / Фото Нацполиции

Задержали уже через месяц

Правоохранители сразу начали разыскивать подозреваемых и устанавливать их местонахождение. Работникам уголовного розыска это удалось сделать через месяц.

Силовики ворвались в квартиру подозреваемых 10 ноября. Ими оказались двое 38-летних жителей Запорожья. Оба ранее уже отбывали наказание за разбои, грабежи и угоны автомобилей. Третьего злоумышленника до сих пор разыскивают.

Что изъяли во время обысков:

изделия из золота;

мобильные терминалы;

ноутбук;

70 злотых, 50 тысяч долларов и более 15 тысяч гривен;

а также кроссовки, в которых один из подозреваемых находился во время разбойного нападения.

Задержание подозреваемых в жестоком разбое: смотрите видео

Что грозит за такое преступление

Правоохранители открыли производство по статье о разбое. Если вину задержанных смогут доказать в суде, они отправятся в тюрьму на срок от 7 до 12 лет. Также возможна конфискация имущества.