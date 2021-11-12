В Харькове связали и обокрали тяжелобольную женщину, которая собирала деньги на лечение
Источник:полиция Харьковщины
В Харькове обокрали тяжелобольную женщину, которая собирала деньги на лечение. У нее забрали не только крупную сумму денег, но и драгоценности. Во время грабежа потерпевшую для запугивания связали.
Правоохранители впоследствии задержали злоумышленников, и они предстанут перед законом. Подробнее об этой истории рассказали 12 ноября.
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Угрожали женщине расправой
52-летняя женщина сама сообщила об этом преступлении еще вечером 5 октября. После этого сразу началось расследование.
Правоохранители установили, что злоумышленники в тот день пробрались в квартиру женщины на улице Бассейная. Они пришли туда в балаклавах и отжали пластиковые двери частного дома.
После этого связали хозяйку строительным хомутом и начали чинить разбой. Они угрожали несчастной женщине физической расправой, чтобы она отдала все ценные вещи. Когда им это удалось, люди в масках скрылись с места преступления.
Чем они завладели:
- 30 тысяч злотых;
- 500 долларов;
- ювелирными изделиями.
Деньги и драгоценности похитили / Фото Нацполиции
Задержали уже через месяц
Правоохранители сразу начали разыскивать подозреваемых и устанавливать их местонахождение. Работникам уголовного розыска это удалось сделать через месяц.
Силовики ворвались в квартиру подозреваемых 10 ноября. Ими оказались двое 38-летних жителей Запорожья. Оба ранее уже отбывали наказание за разбои, грабежи и угоны автомобилей. Третьего злоумышленника до сих пор разыскивают.
Что изъяли во время обысков:
- изделия из золота;
- мобильные терминалы;
- ноутбук;
- 70 злотых, 50 тысяч долларов и более 15 тысяч гривен;
- а также кроссовки, в которых один из подозреваемых находился во время разбойного нападения.
Задержание подозреваемых в жестоком разбое: смотрите видео
Что грозит за такое преступление
Правоохранители открыли производство по статье о разбое. Если вину задержанных смогут доказать в суде, они отправятся в тюрьму на срок от 7 до 12 лет. Также возможна конфискация имущества.