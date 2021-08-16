Рабочие тестировали осветительную систему фонтана. По его большой конструкции прыгало много огоньков голубого и белого цвета. Это была последняя проверка перед запуском.
Тоже о городе С 1991 до 2021: как изменился Харьков за 30 лет Независимости – захватывающие фото
Фонтан будет без воды
Издание Newsroom сообщило, что решение о строительстве этого фонтана было принято в начале весны. А торжественно запустить его должны уже на День города Харькова, 23 августа.
Поскольку в новом фонтане не будет течь вода, потоки будут символизировать только различные световые эффекты. Каркас конструкции сделали из нержавеющей стали и прикрепили туда иллюминацию.
Рабочие тестируют фонтан на проспекте Гагарина: смотрите видео телеграма "Харьков Live"
Что еще планируют делать в городе
Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов рассказал, что в Харькове еще планируют воздвигнуть памятник Геннадию Кернесу. По словам Терехова, уже даже готовы эскизы этого мемориала.
Когда и где его должны открыть – пока неизвестно. Но это не единственное, как увековечат умершего мэра. Геннадию Кернесу присвоили звание почетного гражданина Харькова. Поэтому 23 августа повесят на фасаде мэрии мемориальную табличку с такой надписью: "В этом здании с 2006 по 2020 год работал выдающийся харьковчанин, почетный гражданин города Харькова, харьковский городской глава Кернес Геннадий Адольфович".