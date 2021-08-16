В Харькове тестировали сухой фонтан за 6 миллионов: удивительное видео

На проспекте Гагарина в Харькове вечером 15 августа провели первые испытания нового сухого фонтана. Город за его сооружение заплатил 6 миллионов гривен.

Рабочие тестировали осветительную систему фонтана. По его большой конструкции прыгало много огоньков голубого и белого цвета. Это была последняя проверка перед запуском.

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Фонтан будет без воды

Издание Newsroom сообщило, что решение о строительстве этого фонтана было принято в начале весны. А торжественно запустить его должны уже на День города Харькова, 23 августа.

Поскольку в новом фонтане не будет течь вода, потоки будут символизировать только различные световые эффекты. Каркас конструкции сделали из нержавеющей стали и прикрепили туда иллюминацию.

Рабочие тестируют фонтан на проспекте Гагарина: смотрите видео телеграма "Харьков Live"

Что еще планируют делать в городе

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов рассказал, что в Харькове еще планируют воздвигнуть памятник Геннадию Кернесу. По словам Терехова, уже даже готовы эскизы этого мемориала.

Когда и где его должны открыть – пока неизвестно. Но это не единственное, как увековечат умершего мэра. Геннадию Кернесу присвоили звание почетного гражданина Харькова. Поэтому 23 августа повесят на фасаде мэрии мемориальную табличку с такой надписью: "В этом здании с 2006 по 2020 год работал выдающийся харьковчанин, почетный гражданин города Харькова, харьковский городской глава Кернес Геннадий Адольфович".