Родители разрешили: в Харькове тетя научила 7-летнюю девочку курить кальян – видео

В Харькове вспыхнул скандал с несовершеннолетней девочкой и ее тетей. Женщина научила 7-летнюю племянницу курить кальян и похвасталась "достижением" ребенка в социальной сети.

Соответствующее видео женщина опубликовала на своей инстаграм-странице. Впоследствии, вероятнее всего, удалила его.

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Она отметила, что родители ребенка позволили ей покурить кальян. Что интересно, ребенка не только учили вдыхать дым, но и выполнять различные трюки. На видео видно, как ребенок постукивает пальцем по щеке, чтобы выпускать дым кольцами.

Молодец. Тетя плохому не научит,

– сказала тетка.

Тетя дала племяннице покурить кальян: смотрите видео

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