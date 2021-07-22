Родители разрешили: в Харькове тетя научила 7-летнюю девочку курить кальян – видео

22 июля 2021 , 09:26
Читати новину українською

Источник:

Perepichka News

В Харькове вспыхнул скандал с несовершеннолетней девочкой и ее тетей. Женщина научила 7-летнюю племянницу курить кальян и похвасталась "достижением" ребенка в социальной сети.

Соответствующее видео женщина опубликовала на своей инстаграм-странице. Впоследствии, вероятнее всего, удалила его.

Важно Касался интимных мест в воде: в Харькове мужчина домогался 8-летней девочки – видео

Она отметила, что родители ребенка позволили ей покурить кальян. Что интересно, ребенка не только учили вдыхать дым, но и выполнять различные трюки. На видео видно, как ребенок постукивает пальцем по щеке, чтобы выпускать дым кольцами.

Молодец. Тетя плохому не научит,
 – сказала тетка.

Тетя дала племяннице покурить кальян: смотрите видео

Скандалы с несовершеннолетними: последние новости

  • В Харькове 20 июля поймали мужчину, который приставал к 8-летней девочке. Он касался ее интимных мест, находясь в водоеме.
  • В Днепре несовершеннолетние девушки устроили жестокую драку. Все якобы из-за парня.
  • Под Харьковом неизвестные осквернили кладбище, которое расположено возле местного интерната. В сети отметили, что это были подростки, они разбили вазы, выбросили цветы, разрисовали памятники.
Автор: Тетяна Пасічник