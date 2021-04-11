В Харькове подросток решил "развлечься" и вместе со своим другом организовал вечеринку на кладбище. Вероятно, парень хотел снять "крутое" видео для социальных сетей.

Свое "творение" подросток опубликовал на своей странице в инстаграме, охарактеризовав действо "альтернативным клипом".

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Детали инцидента

На обнародованном видеоролике видно, как парень под музыку выпрыгнул из свежевыкопанной могилы и начал танцевать. После этого парень начал убегать. Произошло это уже поздно вечером.

Интересно, что все это происходило под песню российской рэперши Дарьи Зотеевой, более известной в сети как Инстасамка. К слову, она и сама часто становится фигуранткой крупных и неприятных инцидентов.

Зотеева стала популярной блогершей благодаря умению обращать на себя внимание. Девушка часто предстает в центре скандалов, которые иногда сама и провоцирует. Ранее было известно, что Инстасамка сама инициировала ограбление собственного дома, чтобы набрать популярности.