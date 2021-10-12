Инцидент произошел на улице Сумской во второй половине дня. В остановку врезался троллейбус, который курсировал по маршруту N50.

Недавно Конь разбил стеклянную остановку в Харькове: видео инцидента



Место аварии после прибытия правоохранителей / Фото телеграмму "Ху***ый Харьков"

Какова причина этой аварии

В сети сообщили, что это произошло из-за того, что водитель не рассчитал габариты. Также якобы сыграло свою роль и то, что стеклянный павильон расположен слишком близко к проезжей части.

Разбитая троллейбусом остановка: смотрите видео телеграмму "Типичный Харьков"

Очевидцы инцидента сообщили, что люди в результате аварии не пострадали. Однако официально произошедшее пока не комментировали. На фото с места заметно, что туда прибыли правоохранители.

Троллейбус возле разбитой остановки: смотрите видео телеграмма "Труха"

Другая остановка в Харькове

13 января сообщили, что в Харькове другой электротранспорт разбил стеклянную остановку. Тогда это сделал трамвай, который убирал снег с колеи большим ковшом.

Он во время движения задел лишь 1 стекло остановки, однако она вся посыпалась. Там в этот момент не было людей, поэтому никто не пострадал.