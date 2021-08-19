В Харькове у грузовика прямо на ходу оторвалась кабина: фото и видео аварии

В Харькове посреди дороги у грузовика оторвалась кабина – прямо во время движения. Произошло это на улице Большая Гончаровская 18 августа.

Автомобиль брендированный сетью "Посад". О судьбе водителя его информация была противоречива.

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ДТП в Харькове: у грузовика отвалилась кабина

На улице Большая Гончаровская в Харькове 18 августа люди стали свидетелями, как во время движения у грузовика отвалилась кабина.

Мужчину зажало в оторванной кабине – спасатели вырезали его из металлической ловушки. 56-летнего пострадавшего доставили в больницу.

– спасатели вырезали его из металлической ловушки. 56-летнего пострадавшего доставили в больницу. Позже появилась информация, что водитель погиб – в частности, в телеграм-канале "Харьков LIVE". Впрочем, официального подтверждения этому нет.

Издание Vgorode уточнило в полиции Харьковской области подробности инцидента: там сообщили, что грузовик ТАТА после потери кабины выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ-2102.

Авария в Харькове с грузовиком: смотрите фото полиции, ГСЧС, издания Vgorode и телеграм-канала "ТруХа"

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