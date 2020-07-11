В Харькове развлекательным заведениям разрешили работать только до 23:00. На такой шаг местные власти пошли из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Развлекательные заведения будут работать только до 23:00

Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

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В течение недели в Харькове коронавирусом заболел 271 человек, что составляет 87,4% от общего количества зафиксированных случаев в регионе,

– отметил заместитель городского главы Игорь Терехов.

Несмотря на негативную статистику заболеваемости, в Харькове оставили работать кинотеатры. Однако посещать их можно только при условии соблюдения безопасной дистанции и наличии защитных средств.

Кроме того, отметили в горсовете, во всех развлекательных заведениях должна проводиться регулярная дезинфекция.

Какова ситуация с коронавирусом в Харьковской области

По состоянию на 11 июля на Харьковщине обнаружили 2 621 случай коронавируса, из них 44 – за последние сутки. От недуга умерли 103 человека. Выздоровели 1 357 пациентов.

Всего в Украине коронавирусом заразились 52 843 человека. 1 372 случая – летальные. Выздоровел – 25 661 человек.