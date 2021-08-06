Обокрали на десятки миллионов: в Харькове разоблачили масштабное мошенничество

С банковского счета совладелицы сельскохозяйственного предприятия в Харькове сняли 36 миллионов гривен. Женщина узнала об этом из смс-оповещения, которое пришло на ее телефон.

Впоследствии правоохранители начали искать злоумышленников. Ими оказались лица, которые в 2019 году пытались завладеть имуществом этого предприятия.

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Почему банк перевел средства

Женщина, которую обманули сразу обратилась в отделение банка, чтобы узнать, куда делись средства. Ей там сказали, что деньги списаны в рамках исполнительного производства.

Также в банке добавили, что деньги списали на основании постановления, которое прислал частный исполнитель. Впоследствии установили, что ему неизвестный мужчина предоставил поддельную исполнительная надпись.

Сделали фейковое производство

Этот документ показал Киевский нотариус, который в тот момент был объявлен в розыск. В надписи говорилось, что в 2019 году предпринимательница якобы заключила с этим гражданином договор займа на 36 миллионов гривен.

Однако интересным моментом является то, что в этот момент женщина была на территории Германии. Поэтому она физически не могла ничего подписать в Киеве. Это, вероятно, свидетельствует о фальсификации.



Задержанный за мошенничество в Харькове / Фото Нацполиции

Ранее был судим

3 миллиона пошли на счет исполнителя производства, который писал. Остальные 33-на счет злоумышленника. 5 августа он пришел в одно из отделений банка в Киеве, чтобы снять эти средства. Туда сразу прибыли правоохранители, которые его задержали. Впоследствии задержали и его сообщника.

Оказалось, что этот "заимодавец" в 2014 году получил условно-досрочное освобождение из тюрьмы. Он тогда отбывал наказание по статье об умышленном убийстве. Также в 2020 году осудили за незаконный оборот наркотических средств.



Мужчина, который, вероятно, обманул жительницу Харькова / Фото Нацполиции

Что грозит за такое преступление

Сейчас правоохранители планируют объявить задержанным о подозрении по статье о мошенничестве. Если их вину докажут, мужчинам грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.