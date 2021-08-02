В Харькове умер подросток, которого сбил пьяный водитель: рассказали о состоянии другого

В Харьковской больнице ночью 2 августа умер один из 2 подростков, которых сбил пьяный водитель. Трагедия произошла в поселке Ольха в Харьковской области 27 июля.

Медики не смогли спасти 14-летнего жителя этого поселка. За жизнь другого парня, которому 15 лет, до сих пор борются.

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Состояние другого парня

Об этом рассказала журналистам главный врач медучреждения Елена Ковалева. По ее словам, другой пострадавший до сих пор находится в тяжелом состоянии. Поэтому пока медики не дают никаких прогнозов.

Коротко об этой аварии

Автомобиль "ВАЗ 2106" сбил подростков, которые шли по обочине.

У них диагностировали черепно-мозговые травмы, а также ушибы мозга.

Правоохранители разыскали транспорт через 15 минут в лесополосе за пределами поселка.

В крови подозреваемого обнаружили 2 промилле алкоголя.

Правоохранители открыли производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения.

Если вину мужчины смогут доказать в суде, он может провести в тюрьме до 8 лет.