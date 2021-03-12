В Харькове 12 марта скончался полицейский Олег Мотрич. Он проводил профилактические беседы с детьми. Месяц назад во время исполнения служебных обязанностей ему стало плохо – мужчина потерял сознание, затем находился в коме.

Его госпитализировали в больницу. Медики диагностировали, что у полицейского произошел разрыв сердечной аорты.

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Врачи более 8 часов боролись за его жизнь и восстановили аорту. Однако состояние было тяжелым – пациент оставался в коме.

В пятницу, 12 марта, Олег Мотрич умер. Ему было всего 41 год.

14 лет в полиции он посвятил детям. Основным направлением его работы была профилактика преступлений и правонарушений.

Коллеги в шутку называли его"детским копом". Олег часто проводил лекции о безопасном поведении на улице, вреде наркомании и алкоголизма.

Он всегда спешил на помощь детям, семьи которых оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Светлая память об Олеге Мотриче надолго сохранится в сердцах всех, кто его знал,

– говорится в некрологе полиции.

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