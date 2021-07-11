В Харькове утонул 16-летний подросток
11 июля 2021 , 17:53Читати новину українською
Источник:ГСЧС Харьковской области
На Петренковском озере в Харькове 10 июля утонул 16-летний парень. Он отдыхал на водоеме вместе с другом и мамой.
Спасли только одного парня
Известно, что двое парней отплыли на расстояние 50 метров от берега. На середине озера они начали тонуть.
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Люди с берега увидели, что один из парней начал тонуть и обратились к дежурным на спасательном посту. Одного подростка удалось спасти, а другой утонул,
– рассказали спасатели.
Тело погибшего 11 июля в 09:50 из озера извлекли водолазы.
Специалисты ГСЧС предостерегают:
- плавайте только в специально отведенных местах;
- не прыгайте в воду, если глубина и состояние дна неизвестны.
- не заплывайте за буйки.
В Петренковском озере утонул подросток / Фото ГСЧС
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