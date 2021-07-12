Пожертвовал собой ради друга: рассказали, как утонул 17-летний в Харькове

В Петренковском озере в Харькове 10 июля утонул 17-летний парень. Стало известно, что это случилось, когда он спасал своего друга, который ушел под воду.

Новые детали трагедии правоохранители рассказали 11 июля. Подростку, которого спасал погибший, 14 лет.

Это случай В Харькове утонул 16-летний подросток

Соскользнул с мяча

Следователи установили, что парни плавали в водоеме на надувном мяче. Тогда младший с него соскользнул и начал тонуть.

Товарищ пытался ему помочь, но сам ушел под воду. После этого спасательная бригада смогла вытянуть только младшего мальчика.

Правоохранители открыли уголовное производство по данному инциденту. Трагедию расследуют как несчастный случай. Другие обстоятельства еще устанавливается.

Что было известно ранее

Вместе с детьми там отдыхала мама умершего.

Двое парней отплыли на расстояние 50 метров от берега.

К спасателям обратились люди, которые увидели, что парни тонут.

Тело погибшего из озера извлекли водолазы уже на следующий день в 09:50.