Семен Сирота был также директором Департамента жилищно-коммунального хозяйства. О его увольнении сообщили 6 октября.
Читайте также Мы не ожидали таких действий, – Гетманцев объяснил, почему Разумкова отправляют в отставку
Уволили по собственному желанию
Семен Сирота сам написал заявление об увольнении. Игорь Терехов лишь утвердил его решение. По словам представителя горсовета Юрия Сидоренко, увольнение не связано с причастностью Сироты к уголовному делу.
Обязанности директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства с 7 октября будет исполнять первый заместитель Виталий Мирошник.
Что о своем увольнении говорит Семен Сирота
Семен Сирота прокомментировал свое увольнение на странице в фейсбуке. Он сообщил, что решил сложить полномочия из-за операции на сердце, которую недавно перенес.
Дорогие друзья, у меня все хорошо, ближайшие месяцы буду восстанавливаться и проводить время с семьей,
– написал экс-заместитель мэра.
К тому же он поблагодарил Терехова за сотрудничество. Сирота написал, что рад был работать в его команде.