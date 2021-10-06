В Харькове уволили заместителя Терехова, который фигурирует в уголовном деле

Заместитель мэра Харькова Семен Сирота написал заявление об увольнении. Секретарь горсовета и исполняющий обязанности мэра Терехов подписал это распоряжение. Известно, что Сирота является фигурантом уголовного дела о присвоении и злоупотреблении служебным положением.

Семен Сирота был также директором Департамента жилищно-коммунального хозяйства. О его увольнении сообщили 6 октября.

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Уволили по собственному желанию

Семен Сирота сам написал заявление об увольнении. Игорь Терехов лишь утвердил его решение. По словам представителя горсовета Юрия Сидоренко, увольнение не связано с причастностью Сироты к уголовному делу.

Семен Сирота был одним из 11 заместителей мэра. Во время его назначения 9 декабря часть депутатов городского совета выступала против, поскольку Сирота является фигурантом дела о присвоении и злоупотреблении служебным положением. Семен Сирота называл дело сфабрикованным.

Обязанности директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства с 7 октября будет исполнять первый заместитель Виталий Мирошник.

Что о своем увольнении говорит Семен Сирота

Семен Сирота прокомментировал свое увольнение на странице в фейсбуке. Он сообщил, что решил сложить полномочия из-за операции на сердце, которую недавно перенес.

Дорогие друзья, у меня все хорошо, ближайшие месяцы буду восстанавливаться и проводить время с семьей,

– написал экс-заместитель мэра.

К тому же он поблагодарил Терехова за сотрудничество. Сирота написал, что рад был работать в его команде.