В Харькове водитель без прав пытался подкупить патрульных: видео инцидента

На улице Полтавский Шлях в Харькове патрульные остановили ВАЗ за нарушение ПДД. Оказалось, что мужчина ездил без водительского удостоверения. Нарушитель хотел избежать ответственности и предлагал полицейским 500 гривен взятки.

Для рассмотрения дела водитель попросил привлечь свою "группу поддержки", на что полицейские согласились. Случилось это 7 ноября около 11:00.

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Предлагал 500 гривен

Патрульные остановили водителя автомобиля ВАЗ за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов установили, что водитель не получал удостоверения.

Чтобы избежать ответственности, водитель неоднократно предлагал правоохранителям 500 гривен. Для фиксации нарушения на место вызвали следственно-оперативную группу.

Позвал "группу поддержки"

Мужчина попросил у патрульных привлечь свидетелей с его стороны, и они согласились. Полицейские отметили, что нарушитель и его представители перебивали инспекторов, задавали вопросы, не касающиеся дела, пытались привлечь свидетелей, которые сознательно давали ложные показания, затягивали процесс.

Патрульный составил в отношении водителя постановление за "управление транспортным средством лицом, которое не имеет права управления". За это предусмотрен штраф в 3400 гривен.

Как водитель предлагал взятку патрульным: видео