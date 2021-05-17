В Харькове мужчина подделал документы на право собственности помещением. Он это сделал еще в 2019, когда работал водителем коммунального предприятия. Однако его разоблачили и 17 мая прокуратура объявила подозрение.

Следователи подсчитали, что мужчина нанес бюджету ущерб в 630 тысяч гривен. Он, вероятно, присвоил нежилое помещение. Тоже о мошенничестве За присвоение миллионов для атошников: на Тернопольщине будут судить 4 человек В чем его подозревают Следователи установили, что мужчина во время работы в коммунальном предприятии знал, какие объекты на балансе города.

Он подделал документы собственности на цокольный этаж в одном из домов.

До этого помещение принадлежало территориальной общине.

Поэтому правоохранители открыли производство по статье о мошенничестве.

Если вину подозреваемого докажут ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Сейчас на присвоенное помещение наложили арест.

Также планируют арестовать имущество подозреваемого.

Это нужно, чтобы возместить за его счет ущерб государству.

Расследование проводит региональное отделение СБУ под руководством прокуратуры. Обратите внимание! Служба безопасности Украины разоблачила незаконный механизм вывода в тень доходов Ахтырской ТЭЦ. Сейчас она в аренде. Схему организовал менеджмент киевской коммерческой структуры.