Водитель коммунального предприятия незаконно присвоил помещение в Харькове
В Харькове мужчина подделал документы на право собственности помещением. Он это сделал еще в 2019, когда работал водителем коммунального предприятия. Однако его разоблачили и 17 мая прокуратура объявила подозрение.
Источник:прокуратура Харьковщины
Следователи подсчитали, что мужчина нанес бюджету ущерб в 630 тысяч гривен. Он, вероятно, присвоил нежилое помещение.
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В чем его подозревают
- Следователи установили, что мужчина во время работы в коммунальном предприятии знал, какие объекты на балансе города.
- Он подделал документы собственности на цокольный этаж в одном из домов.
- До этого помещение принадлежало территориальной общине.
- Поэтому правоохранители открыли производство по статье о мошенничестве.
- Если вину подозреваемого докажут ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.
- Сейчас на присвоенное помещение наложили арест.
- Также планируют арестовать имущество подозреваемого.
- Это нужно, чтобы возместить за его счет ущерб государству.
- Расследование проводит региональное отделение СБУ под руководством прокуратуры.
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