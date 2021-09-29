Авария произошла в районе Новых Домов 28 сентября. На место прибыли полицейские, которые составили административный протокол. Официально инцидент еще не прокомментировали.
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Детали ДТП
Водитель Hyundai не справился с управлением и вылетел с трассы. После этого автомобиль заехал в яму, которая была загорожена щитом коммунального предприятия "Харьковводоканал".
В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Правоохранители составили на водителя протокол по статье нарушения ПДД. Материалы дела впоследствии передадут в суд.
Аварии в Харькове: последние новости
- 28 сентября на Тракторостроителей произошло масштабное ДТП. Там столкнулись две легковушки и мотоциклист. От удара мотоцикл отлетел на разделительную полосу. В результате аварии погиб его водитель.
- В Салтовском районе 19 сентября столкнулись 4 авто. Один из водителей попал в больницу.
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