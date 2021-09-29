В Харькове водитель легковушки влетел в яму, которую оставили коммунальщики

На бульваре Жасминовом в Харькове водитель Hyundai не справился с управлением. Как следствие, легковушка вылетела с трассы и заехала в яму, которую загородили коммунальщики. Мужчина не пострадал.

Авария произошла в районе Новых Домов 28 сентября. На место прибыли полицейские, которые составили административный протокол. Официально инцидент еще не прокомментировали.

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Детали ДТП

Водитель Hyundai не справился с управлением и вылетел с трассы. После этого автомобиль заехал в яму, которая была загорожена щитом коммунального предприятия "Харьковводоканал".

В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Правоохранители составили на водителя протокол по статье нарушения ПДД. Материалы дела впоследствии передадут в суд.

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