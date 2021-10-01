Peugeot въехал в карету скорой 30 сентября на Пушкинской. Против водителя полицейские составили протокол. Правоохранители еще не предоставили официальную информацию.
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Детали ДТП
По предварительным данным, водитель Peugeot нарушил правила дорожного движения и влетел в авто скорой медицинской помощи Citroen. В результате столкновения никто не пострадал.
В отношении водителя Peugeot патрульные составили административный протокол по статье "нарушение правил дорожного движения". Материалы дела переданы в суд. Продолжаются следственные действия, чтобы установить причину и детали столкновения.
Аварии с участием скорой
- 28 сентября в Киеве легковушка Hyundai влетела в авто скорой. В результате аварии никто не пострадал. Однако в результате столкновения на дороге образовалась большая пробка.
- В Житомире 11 сентября в ДТП попала скорая и легковушка. В результате столкновения погиб человек, которого везли в больницу.
- 25 августа в Одессе перевернулась скорая помощь. Это произошло после аварии с внедорожником Mitsubishi. К счастью, никто не пострадал.