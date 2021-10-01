В Харькове водитель легковушки влетел в карету скорой

Водитель Peugeot нарушил правила дорожного движения и врезался в автомобиль скорой медицинской помощи Citroen в Харькове. К счастью, никто не пострадал.

Peugeot въехал в карету скорой 30 сентября на Пушкинской. Против водителя полицейские составили протокол. Правоохранители еще не предоставили официальную информацию.

Обратите внимание В Харькове произошло массовая авария: погиб мотоциклист – фото и видео с места трагедии

Детали ДТП

По предварительным данным, водитель Peugeot нарушил правила дорожного движения и влетел в авто скорой медицинской помощи Citroen. В результате столкновения никто не пострадал.

В отношении водителя Peugeot патрульные составили административный протокол по статье "нарушение правил дорожного движения". Материалы дела переданы в суд. Продолжаются следственные действия, чтобы установить причину и детали столкновения.

Аварии с участием скорой