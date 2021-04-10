В Харькове поздно вечером, 9 апреля, водитель на пешеходном переходе сбил полицейского и, вероятно, протянул его около 50 метров. Пострадавший переходил дорогу на красный свет. Он погиб на месте происшествия.

Трагедия произошла в Основянском районе Харькова. Полиция рассматривает вопрос об открытии уголовного производства и выясняет обстоятельства аварии.

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Что известно о трагедии

В полиции сообщили, что сотрудник полиции погиб.

9 апреля в 22:20 на улице Южнопроектной 28-летний водитель автомобиля Audi совершил наезд на сотрудника полиции, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Полицейской находился в гражданской одежде вне службы. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия,

– сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Полицейские внесли информацию в Единый учет отдела полиции Харьковского райуправления полиции №1.

Жуткое ДТП в Харькове: видео Telegram-канала "ХС Харьков"

Фото трагедии обнародовал местный Telegram-канал "Стражи Эспрессо". По их информации "после удара авто около 50 метров протянуло мужчину. К сожалению, пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью".



