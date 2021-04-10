Смертельное ДТП в Харькове: водитель сбил полицейсього и протянул его 50 метров, – видео
В Харькове поздно вечером, 9 апреля, водитель на пешеходном переходе сбил полицейского и, вероятно, протянул его около 50 метров. Пострадавший переходил дорогу на красный свет. Он погиб на месте происшествия.
Источник:Полиция Харьковской области
Трагедия произошла в Основянском районе Харькова. Полиция рассматривает вопрос об открытии уголовного производства и выясняет обстоятельства аварии.
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Что известно о трагедии
В полиции сообщили, что сотрудник полиции погиб.
9 апреля в 22:20 на улице Южнопроектной 28-летний водитель автомобиля Audi совершил наезд на сотрудника полиции, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Полицейской находился в гражданской одежде вне службы. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия,
– сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
Полицейские внесли информацию в Единый учет отдела полиции Харьковского райуправления полиции №1.
Жуткое ДТП в Харькове: видео Telegram-канала "ХС Харьков"
Фото трагедии обнародовал местный Telegram-канал "Стражи Эспрессо". По их информации "после удара авто около 50 метров протянуло мужчину. К сожалению, пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью".
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