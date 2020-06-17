В Харькове мужчина заметил, как водитель такси потерял сознание за рулем. Автомобиль уже двигался в сторону пешеходного перехода, где были люди. Однако в последний момент неравнодушный человек смог догнать машину такси и предотвратить ДТП.

Инцидент произошел 17 июня на улице Клочковской. Уникальное видео обнародовали на фейсбук-странице сообщества Харьков NOW.

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На обнародованных кадрах видно, как автомобиль ВАЗ теряет управление и движется к пешеходному переходу. Однако один из водителей успел остановить такси до столкновения с дорожным ограждением. Кадры просто поражают, мужчина бежал за машиной несколько метров и смог прямо во время движения остановить такси.

В комментариях под постом очевидец событий написал, что рядом с водителем такси находилась женщина, которая кричала о помощи. Сразу после остановки автомобиля водитель вышел на свежий воздух, впоследствии ему вызвали "скорую".

"Скорая" приехала через 7 – 8 минут. Водитель еще хотел ехать дальше, но парень, который остановил автомобиль во время движения, забрал у него ключи от автомобиля,

– отметил очевидец событий.

Улица Ключкивська, где произошел инцидент: карта