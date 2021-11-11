В Харькове водитель Toyota сбил детей на переходе: все, что известно о страшной аварии

В Харькове водитель автомобиля Toyota на пешеходном переходе сбил двух 13-летних детей. Сейчас водителя арестовали, а мальчик и девочка с травмами в больнице.

Информация об аварии поступила в полицию ориентировочно в 15:20. ДТП произошло на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской.

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В Харькове водитель Toyota Land Cruiser сбил детей на переходе

В Харькове ориентировочно в 15 часов элитный внедорожник прямо на пешеходном переходе сбил двух людей, которые среди толпы переходили через дорогу.

13-летний мальчик и девочка шли на зеленый свет. Несмотря на это водитель просто снес детей.

По предварительным данным, известно, что:

девочку отбросило после удара, а мальчик попал под передний бампер;

владелец Toyota протянул потерпевшего ориентировочно 10 метров, после чего остановился;

поняв, что под машиной находится человек, водитель отъехал назад.

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Детей госпитализировали сразу: врачи говорят, что они "родились в дубленке"

На место происшествия сразу вызвали медиков скорой. Они срочно госпитализировали детей в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Мещанинова. Сейчас они находятся в стабильном состоянии средней тяжести.

Заместитель главного врача Андрея Соцкого рассказал, что у пострадавших зафиксировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей. Девочке зашили рану головы.

Дети родились не то, что в рубашке, а в какой-то дубленке. Врачи их осмотрели, там есть незначительные царапины, есть точно у обоих черепно-мозговая травма, незначительная. Сейчас больше врачи у них ничего не обнаружили,

– рассказал спикер горсовета Юрий Сидоренко.

Он добавил, что детей до утра оставили в больнице, чтобы понаблюдать за их состоянием.

"Надеются, что за ночь никаких скрытых травм не обнаружат", – заявил Сидоренко.

Водитель мог быть под наркотиками: в МВД прокомментировали происшествие

Дети действительно обошлись незначительными повреждениями, ведь водитель автомобиля протащил мальчика несколько метров под передним бампером.

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что полиция подозревает, что водитель мог быть под действием психотропных или наркотических веществ.

Лицо, которое сегодня сбило двух детей на пешеходном переходе в Харькове, задержано полицией и сейчас проходит тест на наркотики,

– написал Монастырский.

Добавил, что ранее он привлекался к ответственности за незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело закрыли и не довели до суда.

"Разберемся вместе с прокуратурой до мелочей, как так случилось!" – заявил министр.

Он также заверил, что "негодяй обязательно будет отвечать! Гарантирую!".

Гонял на встречку и мог употреблять наркотики: детей сбил 34-летний водитель

В сети обнародовали видео, на котором заметно, что водитель выезжал на встречную полосу буквально за час до аварии.

В сети также распространяют видео, как водитель Toyota якобы искал "закладку" с наркотиками

Что известно о водителе Toyota Land Cruiser

В сети пишут, якобы белая Toyota Land Cruiser принадлежит фирме "Агрофирма Колонтаев".

Одной из владельцев якобы является Ольга Раина, жена Юрия Раина – главы Краснокутской районной госадминистрации.

Пользователи сети предполагают, что на авто мог ездить сын чиновника Иван, но за рулем якобы был его приятель.

Кроме того, известно, что виновник ДТП находился на испытательном сроке, поскольку имел условное осуждение за кражу.

Издание Интерфакс-Украина писало, что в полиции Харькова подтвердили, что в мае 2021 года мужчина был приговорен к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

В полиции сообщили, что водителя арестовали

34-летний водитель автомобиля Toyota задержан,

– заявили в полиции.

Там сообщили, что на месте происшествия работают полицейские следственного управления Нацполиции в Харьковской области, Харьковского районного управления № 3, криминалисты.

Полиция задержала водителя, сбившего детей на переходе в Харькове: смотрите видео

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Санкция статьи предусматриваетс лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет или без такового.

Полиция работает на месте аварии, где водитель сбил детей

Сейчас полиция расследует дело.

На месте аварии водительница Mazda сбила полицейского

На месте ДТП ориентировочно в 17 часов водительница Mazda сбила полицейского, который работал на месте, где недавно сбили подростков. В результате аварии пострадал не только правоохранитель, но и сама женщина, которая пыталась убежать.



На месте аварии водительница сбила полицейского

Предварительно известно, что:

по предварительным данным, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mazda за нарушение правил дорожного движения;

во время общения с полицейскими 35-летняя водительница легковушки решила сбежать. Она внезапно тронулась с места и наехала на инспектора патрульной полиции;

в результате ДТП травмировались полицейский и водительница. Пострадавших отвезли в больницу.



Водительница и полицейский пострадали во время аварии

Информацию о ДТП зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют.