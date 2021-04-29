На проспекте Победы в Харькове автомобиль "ВАЗ-2107" 28 апреля въехал в светофор. Его водитель погиб и транспорт стал неуправляемым. В сети опубликовали видео этой трагедии.

Это случилось примерно в 18:45. Погибшему водителю было 64 года. Актуально Под Харьковом столкнулись две легковушки: в ДТП пострадали 7 человек – фото

Автомобиль "ВАЗ", который въехал в светофор / Фото телеграм-канала "Труха" Больше об инциденте Автомобиль входил в поворот, а затем резко съехал с дороги.

Впоследствии он пересек две полосы трамвайного пути.

Там легковушка уже врезалась в столб светофора возле трамвайной остановки.

В результате чего умер мужчина – неизвестно.

В телеграм-канале "Труха" сообщают, что он в этот день утром жаловался родственникам на плохое самочувствие. Момент аварии на проспекте Победы: видео телеграм-канала "Труха" Обратите внимание! На набережной Победы в Днепре вечером 27 апреля мужчину сбил автомобиль. Впоследствии пешеход попал и под колеса троллейбуса и его забрала скорая.