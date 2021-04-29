Водитель умер за рулем: в Харькове "Жигули" въехали в светофор – видео
На проспекте Победы в Харькове автомобиль "ВАЗ-2107" 28 апреля въехал в светофор. Его водитель погиб и транспорт стал неуправляемым. В сети опубликовали видео этой трагедии.
Источник:Полиция Харьковщины
Это случилось примерно в 18:45. Погибшему водителю было 64 года.
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Автомобиль "ВАЗ", который въехал в светофор / Фото телеграм-канала "Труха"
Больше об инциденте
- Автомобиль входил в поворот, а затем резко съехал с дороги.
- Впоследствии он пересек две полосы трамвайного пути.
- Там легковушка уже врезалась в столб светофора возле трамвайной остановки.
- В результате чего умер мужчина – неизвестно.
- В телеграм-канале "Труха" сообщают, что он в этот день утром жаловался родственникам на плохое самочувствие.
Момент аварии на проспекте Победы: видео телеграм-канала "Труха"
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