В Харькове Lexus протаранил авто копов и Mazda: двум водителям сообщили о подозрении
В Харькове произошло масштабное ДТП в марте 2020 года с участием патрульной машины Mitsubishi и Lexus. Участники аварии нарушили правила дорожного движения. Им обоим сообщили о подозрении.
Источник:Харьковская областная прокуратура
Водителям может грозить штраф, несколько месяцев исправительных работ или даже арест на срок до 6 месяцев. Дальше решение будет принимать суд.
Предыстория В Харькове Lexus протаранил авто копов и Mazda: фото, видео
Что известно о нарушителях
- На перекрестке проспекта Науки и улицы Бакулина столкнулись 3 автомобиля.
- Все водители превысили скорость, поэтому произошла масштабная авария.
Поврежденные авто в Харькове / Фото Харьковской областной прокуратуры
- Экипаж полицейских осуществлял патрулирование на служебном авто Mitsubishi Outlander.
- Увидев нарушителей, двигавшихся с превышением скорости, начал их преследовать.
- Водитель служебной машины не учел дорожной ситуации и выполнил внезапный разворот на перекрестке.
Авто патрульных пострадало меньше всех других машин / Фото Харьковской областной прокуратуры
- По другой дороге на перекрестке двигалось авто Lexus IS 250 со скоростью около 120 километров в час.
- Из-за этого два авто столкнулись, а затем автомобиль патрульных протаранил припаркованную машину Mazda.
Разбитое авто / Фото Харьковской областной прокуратуры
- Водитель Lexus получил телесные повреждения средней тяжести.
- Таким образом, оба водителя нарушили правила дорожного движения, чем повлекли ДТП.
- Патрульному полицейскому сообщили о подозрении 28 апреля, а водителю Lexus – 5 мая.
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