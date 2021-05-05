В Харькове произошло масштабное ДТП в марте 2020 года с участием патрульной машины Mitsubishi и Lexus. Участники аварии нарушили правила дорожного движения. Им обоим сообщили о подозрении.

Водителям может грозить штраф, несколько месяцев исправительных работ или даже арест на срок до 6 месяцев. Дальше решение будет принимать суд. Предыстория В Харькове Lexus протаранил авто копов и Mazda: фото, видео Что известно о нарушителях На перекрестке проспекта Науки и улицы Бакулина столкнулись 3 автомобиля.

Все водители превысили скорость, поэтому произошла масштабная авария.

Поврежденные авто в Харькове / Фото Харьковской областной прокуратуры Экипаж полицейских осуществлял патрулирование на служебном авто Mitsubishi Outlander.

Увидев нарушителей, двигавшихся с превышением скорости, начал их преследовать.

Водитель служебной машины не учел дорожной ситуации и выполнил внезапный разворот на перекрестке.

Авто патрульных пострадало меньше всех других машин / Фото Харьковской областной прокуратуры По другой дороге на перекрестке двигалось авто Lexus IS 250 со скоростью около 120 километров в час.

Из-за этого два авто столкнулись, а затем автомобиль патрульных протаранил припаркованную машину Mazda.

Разбитое авто / Фото Харьковской областной прокуратуры Водитель Lexus получил телесные повреждения средней тяжести.

Таким образом, оба водителя нарушили правила дорожного движения, чем повлекли ДТП.

Патрульному полицейскому сообщили о подозрении 28 апреля, а водителю Lexus – 5 мая.