Полицейские задержали мужчину в районе перекрестка улиц Сумская и Свободы. Он ехал на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado.

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Причина задержания

По словам представителя прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко, Ширяева задержали по делу о захвате элеватора в селе Занки, пишет телеграм-канал "Харьков LIVE". Задержанного подозревают в:

массовом беспорядке;

противоправном завладении имуществом предприятия;

умышленном уничтожении или повреждении имущества работника правоохранительного органа.

Он задержан по делу о захвате элеватора по постановлению суда. Цель – привести для избрания меры пресечения. Прокуратура будет просить содержания под стражей,

– сказал Чубенко.

6 июля Киевский районный суд Харькова изберет подозреваемому меру пресечения. К тому времени Ширяев будет находиться в СИЗО.

Что известно о захвате элеватора 11 сентября 2018 года в поселке Занки Змиевского района Харьковской области пытались захватить элеватор. Правоохранители задержали 23 человека, в том числе и бывшего командира роты полиции "Восточный корпус" Ширяева. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.



9 ноября 2018 года Киевский райсуд Харькова продлил содержание под стражей Ширяева до 12 декабря, однако определил залог в размере более 1 миллиона гривен. Эти деньги за подозреваемого внесли "третьи лица" и он вышел из СИЗО.



Источник: 11 сентября 2018 года в поселке Занки Змиевского района Харьковской области пытались захватить элеватор. Правоохранители задержали 23 человека, в том числе и бывшего командира роты полиции "Восточный корпус" Ширяева. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.9 ноября 2018 года Киевский райсуд Харькова продлил содержание под стражей Ширяева до 12 декабря, однако определил залог в размере более 1 миллиона гривен. Эти деньги за подозреваемого внесли "третьи лица" и он вышел из СИЗО.Источник: "Depo Харків"

Причастность к нападению на Мошенского

В то же время Newsroom утверждает, что Ширяева задержали по подозрению в покушении на умышленное убийство. Речь идет о выстрелах в заместителя директора охранного агентства "Корпус" Артема Мошенского. Кроме того, ему инкриминируют еще несколько "старых" правонарушений.

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Отметим, в день нападения на Мошенского Ширяев писал на своей странице в фейсбуке, что нападавшие на атошника хотят обвинить во всем его. Однако курататор "Патриотов – За жизнь" говорил, что ни к чему не причастен. Он посоветовал искать виновных среди близкого окружения пострадавшего.

Добавим, что в прокуратуре эту версию опровергли.

В каком состоянии Артем Мошенский

По данным "Суспільного", пострадавший до сих пор находится в тяжелом состоянии под ИВЛ. Ему сделали 2 операции и достали пулю. Врачи никаких прогнозов не делают.

Ждем ответа относительно того, примет ли его Израиль. Если не дождемся, то завтра (6 июля – 24 канал) будем, скорее всего, в Германию отправлять,

– рассказал товарищ пострадавшего Максим Жорин.

По его словам, Артем находится в сознании, но под действием препаратов.

Обратите внимание! Мошенского ранили утром 30 июня на улице Родниковой. В него выстрелили дважды. Пострадавшего срочно отвезли в больницу. Известно, что он был добровольцем и воевал на востоке в подразделении МВД.