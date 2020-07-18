Возле гаражей среди жилых домов на проспекте Маршала Рыбалко в Харькове нашли труп. Тело мужчины около 25-35 лет запихнули в пакет и завернули в ковер.

З великого пакунка, кинутого між гаражів, йшов неприємний запах. Відтак місцева мешканка подзвонила у поліцію і розповіла про це, зазначають правоохоронці.

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На місці поліцейські виявили тіло чоловіка на вигляд близько 25-35 років, загорнуте у килим та поліпропіленовий мішок.



Тіло знайшли у пакеті, який загорнули в килим

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 – умисне вбивство.

Наразі особа знайденого мертвим чоловіка невідома – працівники поліції встановлюють його дані та обставини смерті.

Дивіться оперативне відео з місця події