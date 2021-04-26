Всех бытовых потребителей газа Харькова от 1 мая переводят на новую систему оплаты газоснабжения. Людям предлагают выбрать из 2 новых тарифов. В каждом из них цена кубометра вырастет на гривну.

Это сделают, чтобы поддержать инициативу Нацкомиссии государственного регулирования в сферах энергетики и правительства. Отказаться от этого предложения невозможно.

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Какими будут новые тарифы

Всех бытовых клиентов "Харьковгаз сбыт" с начала мая переведет на тариф "Твой газ годовой". Он будет действовать до 30 апреля 2022 года. Цена этого тарифа составляет 7,99 гривны за кубометр.

Преимуществом тарифа называют то, что цена на голубое топливо будет стабильной в течение года. То есть на нее уже не будут влиять сезонные факторы.

Кроме этого предприятие предлагает пользователям альтернативу – тариф "Твой газ месячный". Его цена составит также 7,99 гривны за кубометр.

Здесь цена будет рыночной, то есть может уменьшаться в определенные месяцы. В частности, речь идет о весенне-летнем сезоне.

Обратите внимание! С 1 мая не только в Харькове будет фиксированная цена газа, но и в других городах. Решение об этом приняли 7 апреля. Обо всех преимуществах и нюансах годового тарифа – по ссылке.