В Харькове во время движения отпала кабина грузовика: спасти водителя не удалось – жуткие фото
19 августа 2021 , 14:53Читати новину українською
Источник:Суспільне
В Харькове 19 августа умер водитель фургона, у которого во время движения отпала кабина. Авария произошла за день до этого. После нее мужчина был зажат внутри искореженной кабины, поэтому пришлось вызвать спасателей.
Пострадавшего смогли достать и направили в больницу скорой помощи. Однако спасти все же не смогли.
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В каком состоянии госпитализировали
Пациента пытались реанимировать и стабилизировать его состояние, но это было крайне тяжело. Заместитель директора центра экстренной медпомощи Галина Салдан рассказала, что у мужчины были сразу несколько серьезных ранений. В частности диагностировали:
- травму грудной клетки;
- разрыв внутренних органов;
- внутреннее кровотечение;
- геморрагический шок;
- клиническую смерть.
У грузовика отпала кабина во время движения / Фото Суспільного и телеграма "СТО Харьков"
Коротко об этой аварии
- Авария произошла на улице Большая Гончаровская примерно в 12:20.
- После того как оторвалась кабина, грузовик стал неуправляемым и врезался в автомобиль ВАЗ.
- Однако пассажиры легковушки не пострадали.
- Туда приехали спасатели, которые начали доставать тело пострадавшего из кабины.
- Для этого пришлось разрезать деформированный корпус.
- Впоследствии мужчину передали медикам скорой.