В Харькове во время движения отпала кабина грузовика: спасти водителя не удалось – жуткие фото

19 августа 2021 , 14:53
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Источник:

Суспільне

В Харькове 19 августа умер водитель фургона, у которого во время движения отпала кабина. Авария произошла за день до этого. После нее мужчина был зажат внутри искореженной кабины, поэтому пришлось вызвать спасателей.

Пострадавшего смогли достать и направили в больницу скорой помощи. Однако спасти все же не смогли.

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В каком состоянии госпитализировали

Пациента пытались реанимировать и стабилизировать его состояние, но это было крайне тяжело. Заместитель директора центра экстренной медпомощи Галина Салдан рассказала, что у мужчины были сразу несколько серьезных ранений. В частности диагностировали:

  • травму грудной клетки;
  • разрыв внутренних органов;
  • внутреннее кровотечение;
  • геморрагический шок;
  • клиническую смерть.

У грузовика отпала кабина во время движения / Фото Суспільного и телеграма "СТО Харьков"

Коротко об этой аварии

  • Авария произошла на улице Большая Гончаровская примерно в 12:20.
  • После того как оторвалась кабина, грузовик стал неуправляемым и врезался в автомобиль ВАЗ.
  • Однако пассажиры легковушки не пострадали.
  • Туда приехали спасатели, которые начали доставать тело пострадавшего из кабины.
  • Для этого пришлось разрезать деформированный корпус.
  • Впоследствии мужчину передали медикам скорой.
Автор: Олександр Марчак