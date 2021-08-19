В Харькове во время движения отпала кабина грузовика: спасти водителя не удалось – жуткие фото

В Харькове 19 августа умер водитель фургона, у которого во время движения отпала кабина. Авария произошла за день до этого. После нее мужчина был зажат внутри искореженной кабины, поэтому пришлось вызвать спасателей.

Пострадавшего смогли достать и направили в больницу скорой помощи. Однако спасти все же не смогли.

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В каком состоянии госпитализировали

Пациента пытались реанимировать и стабилизировать его состояние, но это было крайне тяжело. Заместитель директора центра экстренной медпомощи Галина Салдан рассказала, что у мужчины были сразу несколько серьезных ранений. В частности диагностировали:

травму грудной клетки;

разрыв внутренних органов;

внутреннее кровотечение;

геморрагический шок;

клиническую смерть.

У грузовика отпала кабина во время движения / Фото Суспільного и телеграма "СТО Харьков"

Коротко об этой аварии