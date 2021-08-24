В Харькове вспыхнул пожар на рынке: фото последствий

В магазине косметики на рынке Харькова утром 24 августа вспыхнул пожар. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.

К сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании поступило 24 августа, в 10:53. Стало известно, что пожар вспыхнул на проспекте Героев Сталинграда 134к.

Читайте также Во Львове произошел пожар в многоэтажке: есть погибший – фото с места события

На харьковском рынке возник пожар

На место возгорания немедленно направили 2 отделения 2-й Государственного пожарно-спасательного отряда на автоцистернах и еще 4 автомобиля дополнительно.

Спасатели выяснили, что возгорание возникло в одном из торговых павильонов, где расположен магазин косметики Prostor. Горели косметические товары, бытовая химия и конструктивные элементы магазина. Всего огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.

Возгорание локализовали

В 11:07 мчс удалось локализовать возгорание, однако на данный момент все еще продолжается его ликвидация.

К счастью, пострадавших нет. Кроме того, площадь пожара благодаря действиям спасателей не увеличилась и огонь не перекинулся на соседние торговые магазины.

Причина возникновения возгорания и ущерб, нанесенный огнем, сейчас устанавливают.

Последствия пожара на рынке Харькова: Фото "Громадського", ГСЧС