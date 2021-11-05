В Харькове на выборах исчезла печать ТИК: полиция расследует дело

В Харькове полиция открыла дело из-за исчезновения печати на одной из территориальных избирательных комиссий. Кстати, именно там ОПОРА нашла расхождения в подсчитанных голосах.

Речь идет о территориальной избирательной комиссии Новобаварского района. Она расположена в помещении коммунального предприятия "Харьковводоканал". Об этом рассказала пресс-секретарь Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник.

Кстати Выявили нарушения на 21 участке Харькова: активисты жалуются на угрозы

ОПОРА заявляет, ссылаясь на своих наблюдателей, о попытке фальсификации на участке. По словам Баранник, обстоятельства исчезновения печати уточняют. Она добавила, что участок – это режимный объект. Поэтому к нему нет свободного доступа.

Что известно о выборах мэра Харькова

Выборы городского головы Харькова состоялись 31 октября.

По официальным результатам, секретаря горсовета Игоря Терехова поддержали 146 240 жителей города, а его конкурента Михаила Добкина – 82 008.

То есть Терехов получил 50,66% голосов избирателей.

Активисты нашли нарушения

В опоре заявили о фальсификациях в пользу Терехова на одном из участков Основянского района. Кандидату якобы добавили 70 голосов. В ТИК возразили.

Всего активисты заявили о нарушениях на 21 участке. Говорили также якобы о добавлении голосов Терехову. Однако уверяют, что изменения несущественные – около 500 голосов.