В Харькове на выборах исчезла печать ТИК: полиция расследует дело
Источник:Укринформ
В Харькове полиция открыла дело из-за исчезновения печати на одной из территориальных избирательных комиссий. Кстати, именно там ОПОРА нашла расхождения в подсчитанных голосах.
Речь идет о территориальной избирательной комиссии Новобаварского района. Она расположена в помещении коммунального предприятия "Харьковводоканал". Об этом рассказала пресс-секретарь Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник.
Кстати Выявили нарушения на 21 участке Харькова: активисты жалуются на угрозы
ОПОРА заявляет, ссылаясь на своих наблюдателей, о попытке фальсификации на участке. По словам Баранник, обстоятельства исчезновения печати уточняют. Она добавила, что участок – это режимный объект. Поэтому к нему нет свободного доступа.
Что известно о выборах мэра Харькова
- Выборы городского головы Харькова состоялись 31 октября.
- По официальным результатам, секретаря горсовета Игоря Терехова поддержали 146 240 жителей города, а его конкурента Михаила Добкина – 82 008.
- То есть Терехов получил 50,66% голосов избирателей.
Активисты нашли нарушения
В опоре заявили о фальсификациях в пользу Терехова на одном из участков Основянского района. Кандидату якобы добавили 70 голосов. В ТИК возразили.
Всего активисты заявили о нарушениях на 21 участке. Говорили также якобы о добавлении голосов Терехову. Однако уверяют, что изменения несущественные – около 500 голосов.