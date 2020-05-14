В Харькове взорвали банкомат: деньги разбросало по дороге – фото и видео
В Харькове на улице Киргизской в ночь на 14 мая неизвестные взорвали банкомат. Он расположен в стене продуктового магазина на первом этаже жилого дома.
В результате взрыва уничтожена часть стены и двери магазина, но никто не пострадал, сообщает полиция Харьковской области.
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Правоохранители получили сообщение о взрыве около 4:30 ночи. Примерно в это время злоумышленники и взорвали банкомат.
Полиция не уточняет, о банкомате какого именно банка идет речь, впрочем по фото похоже на то, что это "Приватбанк". Также на кадрах видно, что возле места взрыва на улице разбросаны деньги номиналом в 100 и 200 гривен.
Возле места взрыва банкомата разбросаны деньги / Фото полиции
Из-за взрыва банкомата в Харькове деньги разлетелись по улице / Фото полиции
Взорванный банкомат в Харькове / Фото полиции
Полиция открыла уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества. Злоумышленникам грозит до 10 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят осмотр места взрыва и устанавливают сумму нанесенного ущерба.
Место взрыва банкомата в Харькове: карта
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