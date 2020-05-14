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В Харькове взорвали банкомат: деньги разбросало по дороге – фото и видео

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Подрыв банкомата в Харькове 14.05.2020 - видео и известно
У Харкові невідомі підірвали банкомат / npu.gov.ua

В Харькове на улице Киргизской в ночь на 14 мая неизвестные взорвали банкомат. Он расположен в стене продуктового магазина на первом этаже жилого дома.

В результате взрыва уничтожена часть стены и двери магазина, но никто не пострадал, сообщает полиция Харьковской области.

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Правоохранители получили сообщение о взрыве около 4:30 ночи. Примерно в это время злоумышленники и взорвали банкомат.

Полиция не уточняет, о банкомате какого именно банка идет речь, впрочем по фото похоже на то, что это "Приватбанк". Также на кадрах видно, что возле места взрыва на улице разбросаны деньги номиналом в 100 и 200 гривен.

підрив банкомата, Харків
Возле места взрыва банкомата разбросаны деньги / Фото полиции

вибух банкомата, Харків
Из-за взрыва банкомата в Харькове деньги разлетелись по улице / Фото полиции

підрив банкомата, Харків
Взорванный банкомат в Харькове / Фото полиции

Полиция открыла уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества. Злоумышленникам грозит до 10 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят осмотр места взрыва и устанавливают сумму нанесенного ущерба.

Место взрыва банкомата в Харькове: карта

 

Автор: Василий Денисюк
Теги: Криминальные новости Новости Украины Деньги Полиция Новости Харькова Банки Взрыв
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