В сети обнародовали сразу несколько видео разрушения завода. На них заметно, что это было не только масштабно, но и довольно зрелищно.

Год назад В Харькове взорвали старый элеватор: впечатляющие фото и видео

Поднялось большое облако пыли

Лучше всего разрушение здания видно на записи, которую сделали с помощью коптера. Она длится всего 28 секунд.

Сперва там начинает падать середина конструкций. После этого все вокруг окуталось белым облаком пыли.

Подрыв фаянсового завода под Харьковом: смотрите видео

В комментариях возмущаются

Следует отметить, что в комментариях к публикации пользователям преимущественно не слишком нравится разрушение здания. Несколько самых ярких комментариев:

Жесть. Эта цивилизация саморазрушается. Несите следующую…

И в самом деле красиво и замечательно... взрывать элеваторы и заводы. молодцы.

Сколько людей там работало...

Хотя бы одно предприятие построили, а не только ломали...

А зачем он нам? Китайцы все привезут, а депутаты откат получат.

Грустно! Это реально эпоха, это славная столетняя история нашего края.... пздць((