В Харькове взорвали легендарный фаянсовый завод: зрелищное видео

2 ноября 2021 , 15:46
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Источник:

телеграм "Труха"

В поселке Буды под Харьковом 2 ноября взрывом снесли легендарный завод. В этих помещениях более 100 лет изготавливали фаянсовые изделия.

В сети обнародовали сразу несколько видео разрушения завода. На них заметно, что это было не только масштабно, но и довольно зрелищно.

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Поднялось большое облако пыли

Лучше всего разрушение здания видно на записи, которую сделали с помощью коптера. Она длится всего 28 секунд.

Сперва там начинает падать середина конструкций. После этого все вокруг окуталось белым облаком пыли.

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В комментариях возмущаются

Следует отметить, что в комментариях к публикации пользователям преимущественно не слишком нравится разрушение здания. Несколько самых ярких комментариев:

  • Жесть. Эта цивилизация саморазрушается. Несите следующую…
  • И в самом деле красиво и замечательно... взрывать элеваторы и заводы. молодцы.
  • Сколько людей там работало...
  • Хотя бы одно предприятие построили, а не только ломали...
  • А зачем он нам? Китайцы все привезут, а депутаты откат получат.
  • Грустно! Это реально эпоха, это славная столетняя история нашего края.... пздць((

Что известно об этом заводе

Поселок в этом месте образовался сразу после создания завода в конце 19 века. Он специализировался на выработке серийной посуды и фаянсовых изделий.

В разные времена на заводе работали 18 художников, которые были членами Национального Союза художников Украины. В начале 2000-х завод перестал функционировать и с тех пор был заброшен.

Информация взята из Википедии
Автор: Олександр Марчак