В Харькове взорвали легендарный фаянсовый завод: зрелищное видео
Источник:телеграм "Труха"
В поселке Буды под Харьковом 2 ноября взрывом снесли легендарный завод. В этих помещениях более 100 лет изготавливали фаянсовые изделия.
В сети обнародовали сразу несколько видео разрушения завода. На них заметно, что это было не только масштабно, но и довольно зрелищно.
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Поднялось большое облако пыли
Лучше всего разрушение здания видно на записи, которую сделали с помощью коптера. Она длится всего 28 секунд.
Сперва там начинает падать середина конструкций. После этого все вокруг окуталось белым облаком пыли.
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В комментариях возмущаются
Следует отметить, что в комментариях к публикации пользователям преимущественно не слишком нравится разрушение здания. Несколько самых ярких комментариев:
- Жесть. Эта цивилизация саморазрушается. Несите следующую…
- И в самом деле красиво и замечательно... взрывать элеваторы и заводы. молодцы.
- Сколько людей там работало...
- Хотя бы одно предприятие построили, а не только ломали...
- А зачем он нам? Китайцы все привезут, а депутаты откат получат.
- Грустно! Это реально эпоха, это славная столетняя история нашего края.... пздць((
Что известно об этом заводеПоселок в этом месте образовался сразу после создания завода в конце 19 века. Он специализировался на выработке серийной посуды и фаянсовых изделий.
В разные времена на заводе работали 18 художников, которые были членами Национального Союза художников Украины. В начале 2000-х завод перестал функционировать и с тех пор был заброшен.
Информация взята из Википедии