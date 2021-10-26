Соответствующую информацию об избиении мальчика заметили "в ходе мониторинга социальных сетей". В отношении матери уже составили административный протокол.

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В Харькове женщина избивала ребенка в прямом эфире в инстаграме: ребенка забрали

В ходе мониторинга социальных сетей обнаружили, что в прямом эфире в инстаграме мать избивает своего малолетнего сына. Установили данные матери и ребенка,

– заявили в ювенальной полиции области.

В ведомстве сообщили, что "с матерью провели профилактическую беседу" о недопущении применения насилия в отношении к малолетнему ребенку и составлен административный протокол за совершение насилия в семье, невыполнение защитного предписания или непрохождение коррекционной программы. Ребенка временно поместили в больницу для осмотра.

Ребенка у матери могут забрать на пол года

Издание "Суспільне" написало, что заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан на брифинге 26 октября рассказала, что мать сама воспитывает мальчика, и на этой неделе ему исполняется 4 года. Женщина воспитывалась в интернате, и полтора года назад у нее уже забирали мальчика. Однако с тех пор "она серьезно над собой поработала, стала сотрудничать со службами, регулярно отчитывалась о ребенке".

Ребенок гиперактивный, за ним необходимо присматривать. Свое поведение она объясняет тем, что это единственный способ его утихомирить. Ребенка вчера отобрали, находится в больнице,

– сказала вице-мэр.

Горбунова-Рубан пояснила, что уже готовят документы на изъятие ребенка без лишения родительских прав, "поскольку ребенок к ней привязан". Именно поэтому мальчика могут забрать на пол года.

Политик пояснила, что врач осмотрел малыша и заявил, что "телесных повреждений почти нет". Она добавила, что мать не отрицает, что мальчик ее достал и крайне разозлил. Именно поэтому она так жестко себя повела.

"Мы обязаны ребенка забрать. Ребенка сможет забрать раньше, но она должна над собой работать", – заявила заместитель мэра города.

Обратите внимание! По статье о совершении домашнего насилия матери грозит штраф или общественные работы от 30 до 40 часов, или админарест до 10 суток.

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