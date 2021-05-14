В Харькове полицейские задержали 2 мужчин, которые устраивали кражи из элитных авто. 12 мая их "добычей" стала сумка из Mercedes.

Владелец авто обратился в полицию. Правоохранители нашли нарушителей по горячим следам. Актуально Момент обстрела BMW из гранатомета в Ивано-Франковске попал на видео Что известно об инциденте Машина Mercedes была припаркована на улице Сумской возле площади Свободы в центре Харькова.

На заднем сиденье стояла сумка, в которой было 500 долларов и 1,5 тысячи гривен.

Авто, из которого похитили сумку с деньгами / Фото Нацполиции 56-летний владелец элитной машины обратился к правоохранителям 12 мая из-за кражи сумки.

Полицейские установили, что воры отключили авто с помощью сканера. Они нашли воров по горячим следам.

Злоумышленниками оказались 35-летний харьковчанин и 31-летний житель Сумской области.

Во время обыска у них обнаружили и изъяли вещественные доказательства, а также их авто-сканеры для отпирания авто и мобильные телефоны.

Отмычки для дверей / Фото Харьковская областная прокуратура Какая ответственность за это преступление В полиции открыли уголовное дело по краже, соединенной с проникновением в автомобиль.

Сейчас этим делом занимается Шевченковская окружная прокуратура. Вещественные доказательства в правонарушении / Фото Харьковская областная прокуратура ​К теме Подростки били авто и срывали с них номера: обнародовали видео хулиганства в Днепре Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

Дополнительно следователи проверяют причастность мужчин к аналогичным преступлениям. Интересные находки у воров / Фото Харьковская областная прокуратура