Устраивали кражи из элитных авто: в Харькове задержали 2 мужчин – фото
В Харькове полицейские задержали 2 мужчин, которые устраивали кражи из элитных авто. 12 мая их "добычей" стала сумка из Mercedes.
Источник:Нацполиция
Владелец авто обратился в полицию. Правоохранители нашли нарушителей по горячим следам.
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Что известно об инциденте
- Машина Mercedes была припаркована на улице Сумской возле площади Свободы в центре Харькова.
- На заднем сиденье стояла сумка, в которой было 500 долларов и 1,5 тысячи гривен.
Авто, из которого похитили сумку с деньгами / Фото Нацполиции
- 56-летний владелец элитной машины обратился к правоохранителям 12 мая из-за кражи сумки.
- Полицейские установили, что воры отключили авто с помощью сканера. Они нашли воров по горячим следам.
- Злоумышленниками оказались 35-летний харьковчанин и 31-летний житель Сумской области.
- Во время обыска у них обнаружили и изъяли вещественные доказательства, а также их авто-сканеры для отпирания авто и мобильные телефоны.
Отмычки для дверей / Фото Харьковская областная прокуратура
Какая ответственность за это преступление
- В полиции открыли уголовное дело по краже, соединенной с проникновением в автомобиль.
- Сейчас этим делом занимается Шевченковская окружная прокуратура.
Вещественные доказательства в правонарушении / Фото Харьковская областная прокуратура
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- Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
- Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.
- Дополнительно следователи проверяют причастность мужчин к аналогичным преступлениям.
Интересные находки у воров / Фото Харьковская областная прокуратура
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