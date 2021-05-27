26 мая мужчину задержали. Вероятно, причиной стала новая запись с угрозами жизни одного из патрульных.

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Что известно об инциденте с блогером-хамом

Мистер Хам в своих видео для ютуба и тиктока показывал пренебрежительное отношение к полицейским.

Нецензурная брань, хамство, оскорбления в сторону патрульных – такой способ общения с полицейскими выбрал для себя 35-летний харьковчанин. Ему придется ответить за неуважение к правоохранителям,

– сообщил Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Рубель.

Его действия расценили как нарушение действующего законодательства. Кроме того, мужчина явно хотел самоутвердиться за счет того, что оскорблял людей.

Какая ответственность

В полиции открыли уголовное производство по статье об угрозе убийства, насилия или уничтожения имущества в отношении работника правоохранительного органа.

Хама задержали спецназовцы на улице Льва Ландау.

Прецедентом было вот это видео в тиктоке Мистера Хама.

Поведение Хама: видео содержит нецензурную брань 18+