В Харькове задержали подозреваемого в жестоком убийстве молодой пары
В Харькове задержали подозреваемого в убийстве парня и девушки. Молодую пару нашли убитой на улице Дружбы народов. У обеих жертв – ножевые ранения.
Источник:Фейсбук Андрея Рубеля
О задержании сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель. Он написал в фейсбуке, что двойное убийство раскрыто.
Все здесь Жестокое убийство молодой пары в Харькове: что известно полиции – фото
Задержанному – 22 года
В ходе следственно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен 22-летний знакомый погибших. По данному факту следователем открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве,
– сообщил Рубель.
Статья предусматривает наказание – до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Что известно об убийстве пары:
- 2 мая убитыми 24-летнюю женщину и 29-летнего мужчину нашла его мать.
- Она сразу вызвала полицию.
- На телах пары, проживавшей вместе, обнаружили резаные и колотые раны.
- СМИ выдвигали версии самоубийства и убийства. Однако в правоохранительных органах их не подтвердили.
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