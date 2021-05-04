В Харькове задержали подозреваемого в убийстве парня и девушки. Молодую пару нашли убитой на улице Дружбы народов. У обеих жертв – ножевые ранения.

О задержании сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель. Он написал в фейсбуке, что двойное убийство раскрыто.

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Задержанному – 22 года

В ходе следственно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен 22-летний знакомый погибших. По данному факту следователем открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве,

– сообщил Рубель.

Статья предусматривает наказание – до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Что известно об убийстве пары: