Задержание происходило на проспекте Науки. Об этом заявила пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Лилия Домашевская.

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Подозрение в шпионаже и госизмене

Один из задержанных – гражданин Украины, а другой – иностранц. В телеграм-канале "ХС | Харьков" сообщили, что у него была азиатская внешность.



Задержание в Харькове / Фото "ХС | Харьков"

Домашевская рассказала, что людей задержали в рамках уголовного дела о шпионаже и госизмене.

Следственные действия продолжаются. Обстоятельства обещают сообщить впоследствии.



Один задержанный – иностранец / Фото "ХС | Харьков"

Украинца обвиняют в шпионаже в Турции

В Турции еще 8 октября задержали 6 человек. У них обнаружили оружие. Им выдвинули подозрения в "политическом и военном шпионаже".

Сначала СМИ сообщали, что они – россияне. Впоследствии оказалось, что среди них был украинец Игорь Ефрим. Теперь ему грозит 15 – 20 тюрьмы.