О задержке сообщают табло Международного аэропорта "Харьков", фейсбук SkyUp и ряд местных телеграмм-каналов. Рейсы начали задерживать с ночи 15 июля.

Интересно Внештатная ситуация на самолете SkyUp: после взлета судно Киев-Батуми вернулось в "Борисполь"

Что известно о маршрутах

Согласно данным табло, рейс PQ 499 сообщением Харьков – Стамбул должен был отправиться 16 июля в 10:25. Но его задержали до 17:45.

При этом рейс PQ 137 сообщением Харьков – Одесса по графику должен был отправиться в 16:25 16 июля. Однако вылет перенесли на 00:15 субботы, 17 июля.

Пассажиры "штурмуют" соцсети авиакомпании

О причинах задержки сообщают на фейсбук-странице SkyUp в комментариях под сообщениями. Пассажир рейса Харьков-Стамбул спросил, в чем причина задержки. Компания ответила мужчине, что главная причина – погода.

Нам жаль, что вы оказались в такой ситуации. Ваш рейс является частью расписания полетов, которые выполняют последовательно на одном самолете. Первопричиной задержки на этом отрезке расписания стали метеорологические условия. И каждый следующий рейс задерживается из-за опоздания предыдущего. Вам будет предоставлено питание и напитки,

– отмечают в заметке.

Причины задержание рейсов / Скриншот из фейсбука SkyUp Airlines

О причине задержки рейса Харьков – Одесса пока не известно. Однако пассажирам поступают сообщения:

"Из-за позднего прибытия самолета с предыдущего рейса ваш рейс PQ137 Харьков – Одесса состоится с задержкой. Новое время вылета – 21:45 16.07.2021. Начало регистрации в 19:15. Вам будет предоставлено питание и вода на борту. Просим прощения за неудобства", – заявили в авиакомпании.

Вероятно, это о борте SkyUp, который с задержкой прибывает в Харьков из египетского города Шарм-эль-Шейх.

Актуально Якобы из-за "террориста": в аэропорту Стамбула задержали самолет на Харьков

Говорят, что технические проблемы

Пассажиры Одесского рейса получили сообщение о задержке из-за позднего прибытия самолета из предыдущего рейса. Но время вылета там указано 15 июля в 21:45, а не 16 июля в 00:15, как на табло.

Об этом пишет телеграмм "ХС. Харьков" и публикует соответствующее видео. В сообщении говорится, что люди стоят в аэропорту с 00:10. Пока им не сообщили, когда точно состоится рейс.

В зале ожидания в то время были 80% взрослых и 20% детей. Также отмечают, что обещанную еду не дали.

Как люди ждут свой рейс в аэропорту Харькова: смотрите видео

В сети пользователи публикуют также информацию о задержке рейса Харьков – Ираклион. Говорят, что у авиакомпании возникли технические проблемы.



Задерживают рейс Харьков – Ираклион 15 июля / Скриншот комментария из фейсбука SkyUp Airlines

JoinUp накануне сделали объявления по рейсам

На сайте JoinUp 15 июля в 20:23 предупредили о задержке самолетов из и в Ираклион, Шарм-эль-Шейх и Стамбул. Поскольку SkyUp – дочерняя компания туроператора JoinUp, то вполне вероятно, что и речь идет о других рейсах лоукостера.



Объявление о задержке рейсов / Скриншот с сайта JoinUp

Туроператор сейчас решает проблему.

Обратите внимание! Недавно из Украины в Анталию задерживали много рейсов. Турция не принимала рейсы украинских авиакомпаний. Люди массово ждали в аэропорту. Подробнее – по ссылке.