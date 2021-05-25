Детали пожара в Харькове
На месте происшествия работают спасатели. Сейчас причина пожара неизвестна.
К теме В Одессе в офтальмологическом институте горела столовая: фото
Очевидцы рассказали, что пожар вспыхнул будто бы из-за включенной плиты. Пьяный мужчина якобы жарил колбаски, забыл о них и заснул. Дверь квартиры выбил сосед.
По неподтвержденной информации, владельца квартиры вывели спасатели.
На видео из соцсетей видно, что огонь уже перекинулся на 4 этаж. В то же время местная жительница снимает видео с квартиры горящего дома. Поэтому неизвестно, эвакуировали ли из многоэтажки людей.
Дым из квартиры поднялся высоко в небо. Он виден уже с других дворов района.
В Харькове горит квартира видео:
В жилом доме Харькова случился пожар: видео