В Харькове загорелась квартира многоэтажки: видео

В харьковском жилом доме на улице Амосова, 23 случился пожар 25 мая. Огонь возник в квартире на 3 этаже.

Детали пожара в Харькове

На месте происшествия работают спасатели. Сейчас причина пожара неизвестна.

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Очевидцы рассказали, что пожар вспыхнул будто бы из-за включенной плиты. Пьяный мужчина якобы жарил колбаски, забыл о них и заснул. Дверь квартиры выбил сосед.

По неподтвержденной информации, владельца квартиры вывели спасатели.

Журналисты 24 канала пытаются связаться со спасателями Харькова, чтобы уточнить детали пожара.

На видео из соцсетей видно, что огонь уже перекинулся на 4 этаж. В то же время местная жительница снимает видео с квартиры горящего дома. Поэтому неизвестно, эвакуировали ли из многоэтажки людей.

Дым из квартиры поднялся высоко в небо. Он виден уже с других дворов района.

В Харькове горит квартира видео:

В жилом доме Харькова случился пожар: видео