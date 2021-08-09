Об этом сообщили в сети примерно в 13:30. В этот момент там уже были пожарные.
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Пылает помещение
На видео с места видно, что пламя охватило как минимум 1 помещение. Из него в этот момент шли 2 столба дыма – белый и черный.
Вероятно, дым белого цвета появился, когда огонь начали тушить. Пока точно неизвестно, что именно там загорелось.
В Харькове горит "Коммунальный" рынок: смотрите видео телеграма "Х**ый Харьков"
Столб дыма из-за пожара на "Коммунальном" рынке: смотрите видео телеграма "Харьков Life"
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