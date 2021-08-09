Произошел пожар на "Коммунальном" рынке в Харькове: сгорели павильоны – видео
Источник:ГСЧС Харьковщины
На проспекте Героев Сталинграда в Харькове 9 августа произошел пожар на "Коммунальном" рынке. Там загорелись 3 павильона.
К спасателям относительно этого пожара обратились в 13:18. Люди в результате инцидента не пострадали.
Другое событие Горит 10 тысяч квадратных метров: под Одессой вспыхнул пожар на складе – видео
Последствия пожара на "Коммунальном" рынке / Фото ГСЧС
Погасили довольно быстро
На видео с места видно, что с места пожара шли 2 столба дыма – белый и черный. Вероятно, дым белого цвета появился, когда возгорание начали тушить.
Пожарный на павильоне, который сгорел / Фото ГСЧС
Пока точно неизвестно, что именно там загорелось. Полностью погасили пожар примерно через 20 минут после обращения в ГСЧС.
В Харькове горит "Коммунальный" рынок: смотрите видео телеграма "Х ** ый Харьков"
Столб дыма из пожара на "Коммунальном" рынке: смотрите видео телеграма "Харьков Life"