Говорится о фасаде дома на Александровском проспекте, 69А. Об этом в сети сообщили очевидцы этих работ.

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Рабочие делают утепление фасада с муралом / Фото телеграма "Харьков Live"

Могут закрыть не весь фасад

На фото видно, что теплоизоляцию фасада начали делать снизу. На момент, когда фотографировали, уже были готовы 3 ряда плит пенопласта. Планируют ли заклеить так весь рисунок – неизвестно.

"МуХа" сообщает, что этот рисунок появился здесь в 2016 году. Его сделали в рамках проекта, который организовали харьковские художники. Цикл картин на фасадах домов назвали "Птицы". Автором стенописи является художник творческой группы Kailas-V Андрей Пальваль.

Обратите внимание! Несмотря на то, что это может вызвать возмущение в сети, жители дома не нарушают ни один закон. Поэтому как-то защитить мурал – невозможно.