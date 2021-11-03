Об этом свидетельствует объявление о сдаче в аренду помещения заведения. Его разместили в интернете 17 октября.

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За сколько сдают помещение

В объявлении на Оlx указано, что это помещение на 1 этаже имеет площадь 650 квадратных метров. Также назвали несколько его преимуществ:

удобное для зонирования,

большая витрина,

есть рампа для разгрузки товара,

большие мощности по электроэнергии и воды.

Указана цена за один квадратный метр – 13 тысяч евро. Однако написали, что возможен торг.

Что известно об этом заведении McDonald's по адресу площадь Павловская, 6 (тогда еще Розы Люксембург) открылся в 1997 году. Это было первое заведение сети в городе и третье в Украине.

Newsroom пишет, что закрыть заведение решило руководство сети ресторанов быстрого питания.

Мы будем работать до середины декабря. Другие рестораны нашей сети в Харькове продолжат работу,

– рассказали журналистам в заведении.

McDonald's на Павловской площади в Харькове / Фото из Olx

Кроме площади Павловской, в Харькове работают 8 других McDonald's: