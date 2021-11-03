Закроют старейший McDonald's Харькова: был одним из первых в Украине
Источник:Kharkiv today
В Харькове вскоре должны закрыть старейшее в городе заведение McDonald's. Оно расположено на площади Павловская.
Об этом свидетельствует объявление о сдаче в аренду помещения заведения. Его разместили в интернете 17 октября.
Заметьте Первый украинский ресторан McDonald's снова открылся после обновления
За сколько сдают помещение
В объявлении на Оlx указано, что это помещение на 1 этаже имеет площадь 650 квадратных метров. Также назвали несколько его преимуществ:
- удобное для зонирования,
- большая витрина,
- есть рампа для разгрузки товара,
- большие мощности по электроэнергии и воды.
Указана цена за один квадратный метр – 13 тысяч евро. Однако написали, что возможен торг.
Что известно об этом заведенииMcDonald's по адресу площадь Павловская, 6 (тогда еще Розы Люксембург) открылся в 1997 году. Это было первое заведение сети в городе и третье в Украине.
Newsroom пишет, что закрыть заведение решило руководство сети ресторанов быстрого питания.
Мы будем работать до середины декабря. Другие рестораны нашей сети в Харькове продолжат работу,
– рассказали журналистам в заведении.
McDonald's на Павловской площади в Харькове / Фото из Olx
Кроме площади Павловской, в Харькове работают 8 других McDonald's:
- на улице Полтавский Шлях, 58/1;
- по улице Героев Труда, 7;
- по улице Пушкинской, 37;
- на проспекте Науки, 9-Б;
- по улице Суздальские лавы, 9;
- по проспекту Московскому, 199;
- по улице Сумской, 10
- по улице Сумской, 39