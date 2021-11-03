Закроют старейший McDonald's Харькова: был одним из первых в Украине

3 ноября 2021 , 18:14
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Источник:

Kharkiv today

В Харькове вскоре должны закрыть старейшее в городе заведение McDonald's. Оно расположено на площади Павловская.

Об этом свидетельствует объявление о сдаче в аренду помещения заведения. Его разместили в интернете 17 октября.

Заметьте Первый украинский ресторан McDonald's снова открылся после обновления

За сколько сдают помещение

В объявлении на Оlx указано, что это помещение на 1 этаже имеет площадь 650 квадратных метров. Также назвали несколько его преимуществ:

  • удобное для зонирования,
  • большая витрина,
  • есть рампа для разгрузки товара,
  • большие мощности по электроэнергии и воды.

Указана цена за один квадратный метр – 13 тысяч евро. Однако написали, что возможен торг.

Что известно об этом заведении

McDonald's по адресу площадь Павловская, 6 (тогда еще Розы Люксембург) открылся в 1997 году. Это было первое заведение сети в городе и третье в Украине.

Newsroom пишет, что закрыть заведение решило руководство сети ресторанов быстрого питания.

Мы будем работать до середины декабря. Другие рестораны нашей сети в Харькове продолжат работу,
– рассказали журналистам в заведении.

McDonald's на Павловской площади в Харькове / Фото из Olx

Кроме площади Павловской, в Харькове работают 8 других McDonald's:

  • на улице Полтавский Шлях, 58/1;
  • по улице Героев Труда, 7;
  • по улице Пушкинской, 37;
  • на проспекте Науки, 9-Б;
  • по улице Суздальские лавы, 9;
  • по проспекту Московскому, 199;
  • по улице Сумской, 10
  • по улице Сумской, 39
Автор: Олександр Марчак